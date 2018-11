Sonho do CAN cada vez mais longe para Cabo Verde

17/11/2018 18:14 - Modificado em 17/11/2018 18:14

A selecção cabo-verdiana de futebol sofreu nova derrota nesta fase de apuramento para o CAN 2019. Desta feita os Tubarões Azuis perderam por 1-0 frente ao cada vez mais líder do grupo, a selecção do Uganda em jogo a contar para a 5ª jornada do grupo L e disputado no Mandela National Stadium em Kampala.

As contas do apuramento para o CAN 2019 complicaram-se e bastante para os Tubarões Azuis. Depois de sofrerem a segunda derrota consecutiva no grupo L de apuramento para a fase final do Campeonato Africano das Nações.

O jogo ficou decidido quando decorria o 83 minutos, altura em que Patrick Kaddu, jogador do Kampala City desfez o nulo que até então se vinha verificando no marcador. Um autêntico balde de água gelada sobre a equipa nacional. Cabo Verde fica assim a depender de terceiros para um hipotético apuramento. Em caso de vitória dos tanzanianos no jogo frente ao Lesoto, agendado para este domingo, 18 é o adeus definitivo à fase final. É assim que todas as atenções estão agora viradas para o embate entre a Tanzânia e o Lesoto. Dependendo do resultado final Cabo Verde poderá ou não continuar a sonhar com à fase final do CAN 2019.

Com o Uganda qualificado, somando agora 13 pontos. Tanzânia segue na segunda posição com 5 pontos (menos um jogo). Cabo Verde é terceiro do grupo com 4 pontos. Na última posição surge o Lesoto com 2 pontos (menos um jogo).