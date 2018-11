Jovane Cabral já é “português”

O processo de naturalização de Jovane Cabral já foi concluído. É assim que este jovem, natural de Santiago vê, em tão pouco tempo, atribuída a nacionalidade portuguesa. E é com o passaporte português na mão que o jovem extremo do Sporting Clube de Portugal passa a poder representar as selecções nacionais portuguesas.

Depois da renúncia à selecção cabo-verdiana, onde disputou apenas um jogo amigável, o jovem de 20 anos poderá agora representar as selecções de Portugal. O caso de Jovane Cabral não é único e estamos em crer que não será o último. Este é mais um caso que, aqui em Cabo Verde, tem dado que falar e dividido opiniões. Recorrendo à sabedoria popular apenas diríamos: “só fazem falta os que cá estão”. O jovem Jovane tem estado em evidência neste início de época ao serviço do Sporting, viu, inclusive, o seu nome inscrito na lista provisória dos prováveis vencedores do Golden Boy, mas já não consta, prémio que distingue o melhor sub-21 a actuar nos campeonatos da Europa.