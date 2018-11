Vencedores do Startup Weekend 2018 serão conhecidos na FIC

16/11/2018 23:34 - Modificado em 16/11/2018 23:35

Com o apoio da CVMóvel, decorre até o dia 18, a edição 2018 de Startup Weekend na Cidade da Praia.

Vão ser 54 horas de trabalho, onde os participantes recebem um conjunto recursos, incentivos e uma a rede de contactos necessários para mergulhem no processo de criação de uma startup.

Os vencedores Startup Weekend 2018 vão ser conhecidos na FIC, no Stand do Grupo CVT no domingo, dia 18 de Novembro, numa sessão que terá lugar às 19:00. O Startup Weekend (SW) é um movimento de escala global, acontecendo em mais de 150 países e, em Cabo Verde este ano teve ações em 6 ilhas, mobilizando a participação de jovens universitários de vários Concelhos do pais.

Pela sua natureza e objetivos essenciais desta iniciativa, que visa entre outros avaliar e premiar ideias e planos de negocio, a CVMóvel tem sido parceira do SW, dando a sua contribuição para o fomento ao empreendedorismo e desenvolvimento de um sector privado gerador de emprego jovem e qualificado.