Jovem artesão de Cruz João Évora sonha ter o seu próprio atelier

16/11/2018 00:26 - Modificado em 16/11/2018 00:26

Luiz Alberto Lêgo da Cruz, é um jovem de 25 anos de idade, natural de Cruz João Évora em S.Vicente, que começou a trabalhar no artesanato ainda bastante jovem, aos 18 anos. Devido ao desemprego acentuado na ilha de São Vicente, este jovem afirma que começou a improvisar nas artes, utilizando produtos como a casca de coco, búzios, arames e pedaços de madeira para a produção de pulseiras, colares e móveis.

Mesmo sem ter feito nenhuma formação específica nesta área Luiz Cruz assegura que, com o passar dos anos, as oportunidades de negócios foram surgindo e aumentando. Por isso inovou e começou a produzir outros produtos usando outro tipo de matéria prima para a confecção das suas peças. Exemplo disso são as carteiras feitos com cabedal e móveis feitos á base de paletes.

No entanto Luiz esclarece que neste momento está a dedicar-se somente à confeção de pulseiras, porque têm maior escoamento no mercado. Realça ainda que na confeção das pulseiras utiliza materiais provenientes do exterior, um facto que o deixa triste, pois, os cabo-verdianos não estão a valorizar o artesanato feito com base em materiais existentes no nosso país.

“Eu amo o meu trabalho. Cada vez que faço uma peça fico mais orgulhoso e satisfeito. E, mais importante, os meus clientes adoram. Raramente faço a repetição da mesma peça. A grande maioria são peças únicas. A partir do momento que recebo uma encomenda começo logo a pensar num design diferente.

A minha terra e as suas gentes são a maior inspiração da minha arte. É minha é emocionante trabalhar nesta área tão criativa. Os meus produtos têm uma boa saída no mercado, não só pelo design e qualidade como também os vendo a preços acessíveis” vinca o jovem.

O maior sonho deste jovem artesão é ter o seu próprio atelier e uma formação profissional na área das artes e criatividades, isto para adquirir mais conhecimentos e ganhar novas experiências.

Luiz concluí dizendo que a Somada de Cruz foi o ponto estratégico escolhido para a exposição dos seus produtos, por ser uma área que tem muita aderência e circulação de pessoas.