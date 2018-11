Obras dos miradouros turísticos no concelho do Porto Novo decorrem a bom ritmo

Os trabalhos de construção dos quatro miradouros turísticos no Município do Porto Novo, estão já numa fase avançada. A edilidade local prevê a inauguração destas infra-estruturas turísticas para finais de Dezembro ou início de Janeiro de 2019.

Campo Redondo, Bordeira da Ribeira das Patas, Lombo Figueira e Pico da Cruz, localidades do Planalto Leste e Planalto Norte, são as quatro beneficiadas com a construção desses quatro miradouros turísticos. As obras iniciadas em Outubro deste ano decorrem a bom ritmo

A construção destes miradouros segundo a edilidade portonovense, irá dar mais valor ao turismo rural da ilha. Também vai garantir uma maior segurança dos turistas e visitantes, bem como, potenciar o turismo rural e de natureza no município.

O projecto visa dotar Porto Novo de uma rede de miradouros turísticos, nas principais zonas com vista panorâmica para as paisagens naturais de que o município dispõe, potenciando, assim, o turismo de natureza de grande potencial e em franca expansão.

A construção destes miradouros está inserida num pacote de projectos desenvolvidos pela Câmara Municipal do Porto Novo, como forma de atrair e aumentar o fluxo de turistas ao município e a Santo Antão de uma forma geral.