FIC 2018: Governo reafirma os compromissos para a presidência de Cabo Verde da CPLP

16/11/2018 00:09 - Modificado em 16/11/2018 00:09

A economia de Cabo Verde está com uma boa dinâmica de crescimento. Crescerá em 2019 entre 4,5 e 5,5%, num contexto de baixa inflação e de consolidação orçamental.

Declarações feitas por Ulisses Correia e Silva na Feira Internacional 2018, sobre lema deste ano, “CPLP – Uma Plataforma Intercontinental de Negócios”, reafirmou os compromissos da presidência de Cabo Verde da CPLP, com prioridade à criação de um ambiente de negócios favorável ao investimento no mercado da CPLP alicerçado em acordos multilaterais para evitar a Dupla Tributação de Rendimentos e para a proteção Recíproca de Investimentos e por medidas de Harmonização de Normas de Constituição de Empresas.

UCS diz como pequeno Estado insular, o desempenho e sucesso económicos de Cabo Verde dependem, necessariamente, da sua inserção no Sistema Económico Mundial (SEM), num contexto de grande abertura económica e de proximidade a espaços económicos dinâmicos que permitam ao país o acesso a investimentos, capitais, mercados, tecnologia, conhecimento e segurança, para acelerar o crescimento económico, exportar, reduzir as vulnerabilidades externas e assegurar a sustentabilidade.

O propósito de fazer de Cabo Verde uma economia de circulação no Atlântico Médio, segundo o governante, assenta na valorização do capital humano, da localização para conectividade entre a África, a Europa e as Américas, a valorização da estabilidade política, institucional, social e económica, num país democrático e seguro.

Também deste propósito fazem parte, a valorização da confiança nas relações com os investidores e com os parceiros de desenvolvimento.

E com isso, a pretensão de posicionar Cabo Verde como uma “plataforma no turismo, nos transportes aéreos, nas operações portuárias, nas operações de comércio e investimentos, na economia digital e em serviços financeiros, promover uma inserção positiva de Cabo Verde nos sistemas de segurança coletiva e cooperativa, transformar a integração de Cabo Verde na CEDEAO em oportunidades para os investidores e em vantagens económicas para o país, potencializar a inserção de Cabo Verde na Macaronésia como primeiro espaço de vizinhança com a UE e com as regiões ultraperiféricas da Europa”.

Assegura que o aumento do potencial do crescimento é um objetivo em construção através do posicionamento de Cabo Verde como plataforma no Atlântico Médio nos domínios dos transportes aéreos, da economia marítima, da localização de empresas e desenvolvimento de negócios, da economia digital e dos serviços financeiros, para além do turismo.

A nível da fiscalidade, avança que o OE 2019 estipula a redução do imposto sobre os lucros de 25 para 22%, em linha com o objetivo de atingir os 20% em 2021.

O ecossistema de financiamento à economia está montado e a funcionar.