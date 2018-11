Vindos do Oriente não desfila em solidariedade com o Estrelas do Mar. E agora LIGOG?

15/11/2018 23:59 - Modificado em 15/11/2018 23:59

O grupo carnavalesco Vindos do Oriente anunciou a intenção de não participara no desfile do Carnaval de São Vicente 2019 se o Grupo Estrelas do Mar não for autorizado a desfilar. Segundo a presidente do Vindos do Oriente, Lili Freitas, não foi uma decisão fácil no entanto alega que diversos factores estiveram na origem desta decisão, para além da decisão da LIGOG em bloquear a participação do Grupo Estrelas do Mar no desfile de carnaval do próximo ano, bem como a percepção de que “o caminho que o Carnaval de São Vicente está a tomar foge do nosso propósito de divertir e fazer uma festa para o povo desta ilha”.

A presidente do campeão em título do carnaval de São Vicente, diz que o novo figurino pretendido pela LIGOC foge da realidade do país.

De relembrar que apesar de ter concluído o processo de legalização e formalizado recentemente, o pedido de entrada na liga, a direcção do organização, justifica a sua posição, pelo facto do regulamento do Carnaval 2019 já estar aprovado e com a participação no desfile oficial de apenas os quatro grupos que nos últimos anos tem feito o carnaval da ilha: Vindos do Oriente, Flores do Mindelo, Monte Sossego, e Cruzeiros do Norte.

Ademais, a marcação do sorteio para o desfile de carnaval, está agendado para o próximo dia 17 de Novembro, mais de três meses antes do carnaval, e com essa decisão apenas três grupos irão participar nos desfiles do próximo ano.

Uma polémica entre este organismo e o grupo Estrelas do Mar, que tinha afirmado, que caso não pudesse participar no concurso de 2019, estaria determinado a fechar a Rua de Lisboa em sinal de protesto.

Pelo lado do Vindos do Oriente a questão é mais profunda. “É a descaracterização do carnaval de São Vicente que a LIGOC está a promover e por isso, não quer compactuar com isso.”