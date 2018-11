Torneio Abertura: Académica e Batuque abrem a 4ª Jornada

15/11/2018 23:20 - Modificado em 15/11/2018 23:20

As equipas da Académica do Mindelo e do Batuque FC dão no sábado 17 de Novembro, às 14 horas, o pontapé de saída relativo aos jogos da 4ª jornada do Torneio Abertura de São Vicente. Um encontro que põe frente a frente a segunda e a quarta classificada do torneio.

Em confronto estarão dois dos clubes históricos de São Vicente e que procuram de novo entrar na rota dos títulos. A Académica de Pepa Ramos procura manter a liderança da prova, que reparte neste momento com o Mindelense, mas para isso terá que vencer o conjunto liderado por Bubista.

A turma de Alto Miramar vem de uma derrota marcante frente ao Farense por 1-2. Derrota que comprometeu a luta pelo título que alcançou pela última vez em 2016. Um jogo interessante e que certamente trará motivos de interesse para os adeptos dos dois clubes.

No domingo CS Mindelense e Farense sobem ao relvado do estádio Adérito Sena para disputar uma partida que se antevê muito renhida. A duas equipas estão separadas por apenas dois pontos. O Leões da Rua de Praia chegam a esta partida após o empate sem golos frente a Académica. Por sua vez o Farense vem de uma vitória moralizante frente ao Batuque FC por 2-1. Os comandados de Bassana tem dado mostras claras de ser uma equipa consistente e de quem se espera muito nesta época 2018/19. Prova disso tem sido os números apresentados nestas três primeiras jornadas. Dois empates Salamansa (0-0) e Derby (3-3) e uma vitória sobre o Batuque (1-2).

Classificação 3ª jornada:

1º-CS Mindelense 7 pontos; 2º-Académica 7 pontos; 3º-Derby 5 pontos; 4º-Farense 5 pontos; 5º-Batuque FC 4 pontos; 6º-Corinthians 3 pontos; 7º-Salamansa 2; 8º-Castilho 0.

Jogos e horários da 4ª jornada:

Sábado: 14 horas Académica x Batuque / 16 horas Castilho x Derby

Domingo: 14 horas CS Mindelense x Farense / 16 horas Corinthians x Salamansa