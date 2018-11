Varsénia da Luz: “Sinto um orgulho enorme. É uma emoção muito grande fazer parte desta seleção”

A jogadora do CS Mindelense, Varsénia da Luz, que se encontra ao serviço da seleção cabo-verdiana de futebol feminino preparando o primeiro jogo de sempre frente a congénere da Guiné-Bissau, agendado para sexta-feira, 16, na capital do país, não esconde a felicidade por fazer parte desta primeira seleção.

“Sinto um orgulho enorme. É uma emoção grande fazer parte desta seleção, muito pelo facto de esta ser a primeira na história do futebol feminino em Cabo Verde. Depois de muito tempo à espera que tal acontecesse é muito bom fazer parte desta seleção” confidência a atleta das Leoas da Rua da Praia.

Sobre a preparação para o jogo contra a Guiné-Bissau, a jogadora que desempenha a função de lateral esquerdo, afirma que os treinos têm sidos bastante intensivos. “Temos treinado duas vezes por dia. A equipa técnica tem-nos passado uma mensagem muito positiva. Com muita motivação nos treinos, para além da força que nos dão diariamente. Tem sido muito bom”. Apesar do pouco tempo de convivência com as novas colegas, a atleta assegura que o facto de terem estado juntas no campeonato nacional de futebol feminino, ajudou muito e tornou as coisas mais fáceis.

“A ambição de todo o grupo é chegar ao fim do jogo com uma vitória. Não só eu como também todas minhas companheiras estão moralmente motivadas para isso. Com ambição em alta, com garra, determinação, foco e ciente das nossas capacidades estamos a trabalhar arduamente nos treinos e vamos lutar com todas as nossas forças para vencer este jogo.

Já temos a definição tática para este jogo e estamos preparadas para fazer um bom jogo” vinca a atleta. Apesar de ter sofrido um pequeno corte na cabeça no treino de segunda-feira, depois de um choque com uma companheira, a atleta mostra-se confiante e disponível para ajudar a seleção frente à Guiné-Bissau.

O jogo tem entrada grátis o que leva Varsénia a deixar um apelo aos cabo-verdianos, no sentido de marcarem presença em massa no estádio e apoiar a seleção. “Que ninguém fique em casa. Compareçam ao estádio e apoiem-nos. Podem estar certos de que vão ter em campo uma equipa forte e com garra” finaliza a detentora da camisola nº2 da seleção feminina de Cabo Verde.

O jogo inaugural da seleção cabo-verdiana de futebol feminino está marcado para as 16 horas de sexta-feira, 16, no Estádio Nacional.