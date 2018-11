Assistente Social violou namorada menor e matou-a. Fez o mesmo anos antes

15/11/2018 22:06 - Modificado em 15/11/2018 22:07

Stephen abandonou o corpo das duas mulheres no mesmo local, embora com seis anos de distância entre os dois crimes.

Um assistente social, que é acusado de ter matado a namorada de apenas 13 anos, terá cometido um crime semelhante seis anos antes.

Stephen Nicholson, de 24 anos, mantinha uma relação amorosa com Lucy McHugh, de apenas 13 anos. O homem terá levado a jovem para uma zona florestal, onde a violou e abandonou o seu corpo. O crime aconteceu em julho e acredita-se que Lucy foi apunhalada com uma tesoura.

Segundo o Daily Mail, Stephen cometeu o mesmo crime com uma jovem de 14 anos, com quem namorava quando tinha 18 anos. Os corpos das duas raparigas foram abandonados no mesmo local.