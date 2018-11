Descoberto novo rosto de Jesus… e não é como sempre o idealizámos

15/11/2018 17:49 - Modificado em 15/11/2018 17:49

Descoberta foi feita na parede das ruínas do Batistério, em Israel.

Um grupo de investigadores da Universidade de Haifa, em Israel, descobriu uma representação da figura de Jesus Cristo pintada na parede das ruínas do Batistério de Shivta, no sul de Israel.

O retrato, que foi entretanto publicado na revista britânica de arqueologia ‘Antiquity’ apresenta-nos uma imagem de Jesus com o rosto oval, sem barba e de cabelos ondulados.

Factos que contrastam com a imagem que conhecemos até aos dias de hoje de um Jesus com cabelos compridos e barba.

De acordo com o Metro brasileiro, as ruínas onde estas imagens estão cravadas, foram encontradas em 1920 mas nunca foram objeto de atenção por causa do seu mau estado de conservação.

A imagem em causa poderá representar o batismo de Jesus Cristo.