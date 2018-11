Diabetes: Cabo Verde não tem dados recentes sobre a prevalência da doença

Os últimos dados relativos à diabetes em Cabo Verde são de há mais de 10 anos. O último inquérito data de 2007.

Para colmatar esta brecha, a coordenadora nacional do Programa de Prevenção da Diabetes, Emília Cristina Monteiro, em declarações no âmbito do Dia Mundial da Prevenção da Diabetes, esta quarta-feira, 14 de Novembro, diz que em 2019 novos dados de prevalência da doença serão conhecidos.

Os dados de 2007 indicam que a taxa é de 12,5%, no entanto o Ministério da Saúde quer saber se Cabo Verde modificou, se diminuiu a taxa de prevalência da diabetes ou não com base no inquérito que está a ser projectado para 2019.

“É uma preocupação e é uma ansiedade saber quais são esses dados. Se condizem com o que foi feito em 2007, se aumentou ou diminuiu. É um trabalho que está a ser feito com a Organização Mundial da Saúde e com o Instituto Nacional de Estatística”, revelou.

Assim como em todo o mundo, o facto de as pessoas continuarem a cultivar maus hábitos alimentares e o sedentarismo, cada vez mais pessoas estão a ser diagnosticadas com a diabetes tipo 2 (que mais afecta os adultos e idosos), com uma taxa de prevalência de 91%, seguido da diabetes tipo 1 (afecta crianças e jovens) com uma taxa de prevalência de 6 a 8%.

Ainda no arquipélago é registado a diabetes gestacional que aparece durante a gravidez, mas que também, explicou, é um factor de risco de a mulher vir a sofrer com a diabetes tipo 2.

O ministério no seu plano de trabalho definiu três principais campos de actuação.

O diagnóstico atempado, isto é, não diagnosticar os diabéticos quando já estão na fase de complicações; a prevenção da diabetes onde inclui a promoção ou educação da família sobre estilo de vida saudável com vista a não desenvolver a diabetes tipo 2 e o controlo que inclui o acesso a tratamento para todos, indicou.

A Organização Mundial de Saúde junta-se à comunidade internacional no Dia Internacional da Diabetes de 2018, que este ano se comemora com o tema “A família e a diabetes”. Este tema realça o impacto da diabetes nos indivíduos e nas respectivas famílias e o importante papel que desempenham na prevenção e controle da doença.

A Diabetes é já apelidada como a epidemia do séc XXI. Estima-se que a diabetes afecte cerca de 177 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma doença grave, persistente, que se manifesta quando o nível de açúcar no sangue está elevado. Pode ser causada pela produção insuficiente de insulina ao nível do pâncreas (diabetes tipo 1), ou quando o corpo é incapaz de usar, com eficácia, a insulina produzida (diabetes tipo 2). Mais de 90% dos casos de diabetes são do tipo 2. Se não for bem controlada, a diabetes pode causar cegueira, insuficiência renal, amputações e outras complicações.

Numa mensagem alusiva ao dia, o Diretor Regional para África da OMS, sobre o Dia Internacional da Prevenção da Diabetes 2018, Dr. Matshidiso Moeti diz que ter a diabetes também pode delapidar as economias da família, quando os doentes têm de pagar o tratamento do seu próprio bolso. A invalidez ou morte prematura causadas pela diabetes pode conduzir as famílias para situação de pobreza. A diabetes é também um grande fardo aos sistemas de cuidados de saúde e economia nacional.

Mas há esperança. Recentemente, os líderes mundiais comprometeram-se em assumir a sua responsabilidade para com os esforços dos seus países na prevenção e tratamento de doenças não transmissíveis, incluindo a diabetes. Comprometeram-se a implementar campanhas de educação e sensibilização do público para capacitar indivíduos e famílias com a informação e a educação sobre a prevenção de doenças como diabetes tipo 2, e assegurar que as pessoas tenham acesso à deteção precoce, diagnóstico e tratamento.

Os governos devem acelerar o acesso a esses serviços a todos os cidadãos, através de serviços cuidados de saúde primários e cobertura universal dos cuidados de saúde centrados nas pessoas.

A OMS irá continuar a apoiar os Governos nos esforços de melhoria na prevenção e no controlo da diabetes e outras doenças não transmissíveis. Insta a todos a se alimentarem de forma saudável, a estarem activos e evitarem o excesso de peso. As famílias podem ajudar a reduzir a diabetes através da promoção de estilos de vida saudáveis e apoio aos familiares com diabetes. Todos temos um papel a desempenhar.

Esteja atento as estes oito sintomas que poderão ser indicadores de diabetes do Tipo 2:

1.Sede excessiva; 2. Cicatrização lenta inclusive de pequenas feridas; 3. Fome insaciável; 4. Insónias; 5. Problemas de pele; 6. Visão turva- um dos primeiros sintomas da diabetes tipo 2; 7. Infeções fúngicas frequentes e 8. Disfunção sexual.