“Masterway” chega a Cabo Verde

15/11/2018 00:13 - Modificado em 15/11/2018 00:13

A Master strategy, empresa da Sendys Group, especialista em soluções cloud, está a reforçar a sua presença nos mercados dos PALOP, com o SaaS ‘Masterway’.

Uma aposta estratégica da empresa em geografias de elevado potencial onde a procura por ferramentas de gestão simples e modernas, que permitem uma gestão digital online dos negócios, anytime-anywhere, aliada a uma elevada eficiência e economia de recursos, são a chave para o incremento da economia.

O ‘Masterway’ chega agora a Cabo Verde, onde estará presente na Feira Internacional Cabo Verde (FIC) que decorrerá entre os dias de 14 e 18 de Novembro, na Cidade da Praia, Ilha de Santiago.

A FIC é o mais importante certame económico cabo-verdiano e reúne exportadores, importadores, fabricantes, construtores, traders, revendedores, prestadores de serviços, entre outros. A edição deste ano tem como mote “CPLP, uma plataforma intercontinental de negócios”, o que está em completo alinhamento com o posicionamento das empresas da Sendys Group.

Para Fernando Amaral, CEO da Masterstrategy, “temos como objetivo, com a nossa presença, impactar positivamente o desempenho e produtividade das empresas e dos negócios de Cabo Verde, trazendo a solução que o mercado ambiciona. Mas estamos também aqui para estudar oportunidades de negócio, aprofundar tendências e contribuir com soluções para desafios deste mercado de grande potencial, onde estamos presentes há já vários anos”.

Depois de Moçambique, é agora a vez de apresentar o ‘Masterway’, software assente na nuvem, às empresas cabo-verdianas, particularmente, às start-ups locais, micro e médias empresas e também junto do mercado informal.

O ‘Masterway’ é um software a que se pode aceder através de qualquer smartphone com acesso à internet, poder e integrar de forma muito simples, com website e loja online. Pode ser usado sem compromissos – paga o que usar-, tem custos reduzidos, com base em planos à medida de cada negócio e fomenta a criação de hábitos de trabalho e centralização da informação. Estas são algumas das vantagens do ‘Masterway’.

Com o ‘Masterway’ ganha simplificação dos processos e modelos organizacionais, centralidade na informação e pode fazer uma gestão digital on-line dos negócios.

Para além de software de faturação, o ‘Masterway’ é uma solução integrada de gestão que compreende as funcionalidades de gestão comercial e financeira, contabilidade, POS (ponto de venda) e CRM (customer relationship management).

É uma solução que permite às empresas a operarem no mercado cabo-verdiano acederem à informação em qualquer local e a qualquer hora, a partir de um simples dispositivo móvel, o que traz ganhos significativos de rentabilidade e fiabilidade na informação.

A Masterstrategy é uma empresa portuguesa com 10 anos de experiência, com uma cultura empreendedora, que coloca a paixão, inovação e competência nas soluções, produtos e serviços que produz e fornece.

Possui competências em várias áreas, desde a consultoria estratégica e de negócio, desenvolvimento de software e soluções verticais, até ao design aplicacional, sendo o desenvolvimento de software de gestão cloud o seu core.

Faz parte do Sendys Group, um grupo que integra também a Sendys e a Alidata, as mais antigas softwarehouses portuguesas, com quase 35 anos.