Ministro de Administração Interna diz que a criminalidade está a diminuir em São Vicente

14/11/2018 23:51 - Modificado em 14/11/2018 23:51

O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha fez estas afirmações esta quarta-feira, durante a primeira sessão parlamentar de Novembro, em que as questões de segurança estiveram no centro do debate.

Paulo Rocha que respondia ao deputado da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, João Santos Luíz, que numa interpelação ao governo, diz que tem sido constantemente abordado pela população sobre a questão de roubos e furtos que acontecem na ilha. Usando como exemplo concreto alguns casos da zona de Ribeirinha, João Santos Luís, disse que as denúncias das pessoas desta zona, são no sentido de que as suas casas estão a ser assaltadas por bandidos, que entram nas suas residências e levam o que podem e quando querem.

Sobre esta situação, o deputado da UCID questiona o governo sobre o que tem em mente para a ilha de São Vicente, no que tange à segurança e que soluções para por cobro à criminalidade na ilha. Sobre esta questão em concreto Paulo Rocha garante, que apesar de ainda não ser visível para a população de São Vicente, os trabalhos do Projecto Cidade Segura, existem.

Portanto garante que esta é uma garantia e um compromisso do governo e está-se a trabalhar, nesta altura, para a sua efectivação. Um projecto cuja primeira fase foi inaugurada em Julho deste ano, na cidade da Praia, Santiago.

Afirma ainda que a preocupação em relação aos crimes de furto e roubo em São Vicente é a mesma que existe na cidade da Praia, e que para suprimir essa necessidade existe uma estratégia que está a surtir efeito. “Os efectivos do Comando Regional estão engajados na resolução deste problema e adoptaram procedimento diferente que tem tido um bom feedback junto da população”.

Por isso, e pelas informações que diz que possui, a criminalidade está a diminuir em São Vicente. Este é um desafio para o governo, que a ilha não tenha aumento de criminalidade e que os dados continuem a diminuir.