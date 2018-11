Mussim d’mandod: “Tenho o melhor emprego do mundo. O meu escritório são as ruas de Mindelo”

14/11/2018 23:43 - Modificado em 14/11/2018 23:43

Nuno Almeida, um jovem empreendedor que soube encontrar nas dificuldades uma oportunidade de negócio. É o fundador da empresa familiar Mussim d’mandod. Almeida conta-nos nesta entrevista como tudo começou. Como conseguiu driblar as dificuldades iniciais e vencer o desemprego.

Natural de São Vicente, Nuno é um homem de família. Pai de dois filhos. Diz que ser mussim d’mandod é uma profissão que lhe dá muita satisfação pois o faz com muita dedicação e amor. Nesta empreitada, alega que pode sempre contar com o apoio da esposa Ailine Martins, a sua sócia e que lhe dá a acessória financeira.

Diz que apesar das dificuldades tem sido uma boa experiência que pretende levar para o futuro. Conforme o mesmo, o objetivo é fazer com que a empresa cresça de forma responsável e gerar empregabilidade jovem.

Notícias do Norte: Conta-nos como é que tudo começou?

Mussim d’mandod: Foi através de um jantar informal entre mim e a minha mulher Ailine Martins, numa tasca portuguesa na cidade da Praia. O dono do local perguntou-nos se tínhamos conhecimento de uma empresa na Praia que fizesse entregas ao domicílio. A minha mulher disse que sim, e ele sugeriu que fizéssemos algo parecido. Achei a ideia interessante e resolvi abraça-la.

NN- O porque da escolha do nome?

MM- Inicialmente pensei num nome estrangeiro que era parecido ao que eu tinha na Holanda, pois trabalhava neste ramo mas como um “hobbie”, em bicicleta não em scotter como faço agora, Speed courier. Apresentei essa proposta à minha cunhada mas ela não ficou convencida. Fiz várias pesquisas na internet e encontrei “mosso de recados” em Portugal. Traduzi para Mussim d’mandod em kriolo (risos) e ela gostou, assim nasceu o nome. Veio a calhar porque em São Vicente existem vários, mas não como empresa como a nossa.

NN- Quais são as dificuldades que encontraram inicialmente?

MM- Foi acreditar em nos próprios. De decidir constituir a empresa, de colocar tudo em prática. Aí veio o medo de não conseguir dar conta, de não ter clientes suficientes para seguir com a empresa. Porque é um trabalho que tem altos e baixos. Varia conforme as demandas. Não temos uma quantia fixa mensal. Por esta razão tivemos algumas incertezas. Mas temos 5 anos para ver se isso vai dar ou não. Até agora tem dado por isso vamos seguindo.

NN- Como é o dia-a-dia do Mussim d’mandod?

MM- O nosso dia começa as 6 da manhã. Levamos pão à casa dos clientes, compras de supermercados, fazemos entrega de peixes. Ainda não posso definir ao certo o nosso dia-a-dia. Posso dizer que é fazendo voltas de scooter pelas ruas do Mindelo à procuta de pedidos.

NN- É um tipo de trabalho satisfatório para si?

MM- É sim, porque o faço com dedicação e amor. É um trabalho que me tira muita energia, mas isso é bom porque sou muito energético. Relaxa-me. Costumo dizer que tenho o melhor trabalho do mundo: o meu escritório são as ruas do Mindelo.

NN- Como tem sido a aceitação do público são-vicentino e não só, face ao seu trabalho?

A aceitação é boa. Isto porque estamos a satisfazer uma necessidade que já existia. Não só em São Vicente mas também nas outras ilhas. Nomeadamente a falta de alguém que tratasse de encomendas que viessem do estrangeiro, retirar tambores da Alfandêga. Só para ver, cerca de 40% da nossa clientela está no exterior.

NN- Tem contado com a ajuda de parceiros nesta empreitada

MM- A nível da empresa não. Mas temos contado com o apoio de vários parceiros como a Enapor, Dje d’Lina e sobretudo do povo de São Vicente através da campanha de caris social de recolha de brinquedos, vestuários, produtos alimentares que proporcionamos às crianças mais necessitadas. Especialmente nesta época festiva, quem quiser apoiar pode, toda ajuda é bem-vinda.

NN-Qual é o balanço que faz desses dez meses de trabalho?

MM-É muito positivo. Graças a Deus, ao nosso esforço e aos nossos clientes nacionais e internacionais.

NN- Qual é a vossa espectativa de futuro como empresa?

MM- O nosso objetivo é crescer, mas de forma responsável e sustentável. Queremos expandir a nossa empresa, dar trabalho sobretudo aos jovens mas que tenham amor para tal, porque trabalhar com clientes é algo muito delicado.

NN- Quais são os seus concelhos finais para os jovens?

Diria que devem acreditar mais nas suas capacidades. Não limitar os seus sonhos. Não ter medo de falhar, nem de recomeçar. Porque a vida é uma escola. E se precisarem de ajuda é só contactar através do número 9774777 ou através da minha página no facebock, ¨Mussim d’mandod.