Porto Novo: Sector das pescas com novos com projetos em carteira para 2019

14/11/2018 15:23 - Modificado em 14/11/2018 15:23

Dois cais de pesca, sendo um na cidade do Porto Novo e outro no Tarrafal, e um arrastadouro de botes em Monte Trigo, são projetos projetados da edilidade para potenciar as pescas neste município da ilha de Santo Antão.

A Câmara Municipal do Porto Novo avançou com estas informações na terça-feira, aquando da visita ao concelho da presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pescas (INDP), Osvaldina Silva, para se inteirar da situação deste sector que a autarquia reputa de grande relevância para o desenvolvimento económico local.

Conforme anunciou a edilidade à agência de notícias cabo-verdiana, para 2019, com a parceria do Governo e com cooperação descentralizada, investimentos neste domínio à volta de 19 mil contos, apontando ao empoderamento das pescas no município, onde mais de 300 pessoas vivem diretamente dessa atividade.

A edilidade anunciou ainda ter mobilizado para Monte Trigo, junto da cooperação descentralizada, mais de oito mil contos para a ampliação das unidades de produção de gelo em ambas as comunidades, em resposta a uma preocupação dos operadores locais quanto ao esforço das condições de conservação do pescado.

Por seu lado o Governo assegura ter já mobilizado cerca de 200 mil contos para, a partir de Janeiro, levar adiante um projeto integrado de desenvolvimento das pescas nessas duas comunidades.