São Vicente recebe atividades sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

14/11/2018 15:12 - Modificado em 14/11/2018 15:12

A ilha de São Vicente, através das Universidades, centros de juventude e liceus são alguns dos locais que a partir de hoje quarta-feira e até sexta-feira, 16, acolhem as actividades enquadradas nas celebrações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O músico são-vicentino Hilário Silva, uma das caras deste projeto, é autor da música oficial da campanha intitulada “Nos tud tem direito” é um dos participantes nas actividades. A apresentação da campanha foi feita na manhã desta quarta-feira na Universidade do Mindelo, e à tarde será realizada uma sessão comunitária no Centro da Juventude da Ribeira de Craquinha.

Na quinta-feira, 15, o Liceu Ludgero Lima e a Escola Industrial do Mindelo irão receber as actividades delineadas e debater questões ligadas ao tema. As actividades terminam na sexta-feira, 16, com sessões na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) e na Casa do Pescador, na vila piscatória de São Pedro.

As actividades em São Vicente contam com os apoios da Universidade do Mindelo, das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde e da Associação para a Defesa do Consumidor (ADECO).

A campanha foi lancada no passado mês de junho, na ilha da Boavista, e conta com o financiamento da União Europeia no âmbito do projeto “Promovendo os direitos humanos e laborais através do GSP+” assim como o apoio do Sistema das Nações Unidas.

O objetivo é promover o conhecimento e o debate sobre a história, princípios e artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pretende-se ainda estimular a população cabo-verdiana a interiorizar esses princípios no quotidiano e a reconhecer a responsabilidade de todos na promoção e defesa dos direitos humanos.

A campanha, que irá decorrer até dezembro de 2019, terá uma componente mediática e ações de sensibilização nos estabelecimentos de ensino, comunidades e setores. Até agora, já foram realizadas actividades nos concelhos da Boavista, Praia, Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau, São Domingos, Porto Novo, Paul e Ribeira Grande de Santo Antão.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de Dezembro de 1948. O documento define os 30 direitos básicos de todos os seres humanos em todos os lugares, independentemente de qualquer condição, e está traduzido em mais de 500 línguas.