Projecto Cidade Segura chega brevemente às ilhas de São Vicente, Sal e Boavista

14/11/2018 14:58 - Modificado em 14/11/2018 14:58

O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garantiu esta quarta-feira, durante o debate parlamentar agendado a pedido do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD), que as ilhas de São Vicente, Sal e Boa Vista em breve irão receber o projecto Cidade Segura.

Sem confirmar para quando, Paulo Rocha avança, no entanto, que os trabalhos estão a decorrer neste sentido.

De realçar que o Projecto Cidade Segura, cuja primeira fase foi implementada em Janeiro de 2018 na Cidade da Praia, tem como objectivo reduzir a criminalidade no país.

O governante garantiu ainda que até ao final deste mês o diploma referente ao estatuto dos bombeiros vai ser levado ao Conselho de Ministros para seu posterior encaminhamento ao Parlamento para discussão e aprovação.

“É um compromisso que assumimos. Estamos empenhados e vamos cumpri-lo”, afirmou Paulo Rocha, referindo-se ao estatuto dos chamados soldados da paz.

Outro assunto que foi discutido está relacionado com a greve dos policiais em que dirigentes do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) foram punidos, tendo o seu líder José Barbosa sido reformado compulsivamente. O ministro da Administração Interna explicou que a punição disciplinar tem a ver com manifestações ilegais, assim como o não cumprimento da lei relativa às armas e que as sanções ficaram a dever-se também a ofensas e palavras dirigidas a colegas de profissão, a jornalistas e a órgãos de comunicação social.

No caso dos policiais de São Vicente que, segundo o deputado António Monteiro, da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), durante a manifestação se comportaram de acordo com a lei, mas foram punidos, o governante esclareceu que as punições foram de acordo com o que consta dos processos e que os visados tiveram a oportunidade de se defenderem.

O ministro deixou transparecer que, no concernente, às armas os manifestantes no Mindelo também não respeitaram o que a lei estipula em relação a esta matéria. “As manifestações armadas ferem gravemente as leis da República”, precisou Paulo Rocha.