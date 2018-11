Cidade do Porto Inglês ganha novos parques infantis

A oferta é da Associação Cabo Verdeans United, uma ONG localizada nos Estados Unidos da América.

A ilha do Maio “ganhou” esta terça-feira, 13, dois novos Parques Infantis, uma oferta da Associação Cabo Verdeans United – uma ONG sediada nos Estados Unidos da América – à Câmara Municipal do Maio, que por sua vez colocou os referidos equipamentos à disposição das crianças da cidade.

O ato de entrega desses equipamentos aconteceu esta terça-feira, num evento que contou com a presença do Executivo camarário, representantes da Cabo Verdeans United, além de outras individualidades e entidades da ilha.

O conjunto de dois Parques a serem colocados junto às instalações da Cruz Vermelha, na Cidade do Porto Inglês, complementa-se entre si, conforme explica a Vereadora da área social, que realça esta “importante oferta” da ONG às crianças da ilha do Maio.

Sandra Silveira destaca o que considera ser “interessante apoio social” da Associação Cabo Verdeans United, que tem deixado marcas em ilhas como Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Fogo e Brava.

“Ficamos muito gratos por nos terem contemplado. Estes dois parques vão ter um grande impacto nesta comunidade e são uma mais-valia para o recreio das nossas crianças”, sublinhou a Vereadora.

Os equipamentos cuja montagem está a ser feita pelos próprios membros da Associação Cabo Verdeans United, chegaram à ilha do Maio na passada sexta-feira, 9, irão beneficiar crianças na faixa etária dos 2 e 12 anos.

Refira-se que em Setembro, por ocasião do Dia do Município, foi inaugurado junto ao Forte São José o primeiro Parque Infantil na ilha. Com esta oferta, as crianças da cidade ganham um novo espaço de recreio. Entretanto, a Câmara Municipal tem em vista a instalação de novos parques.