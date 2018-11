Boavista: Alunos do Ensino Básico e do Liceu participam na campanha de sensibilização sobre a Segurança Rodoviária

14/11/2018 00:20 - Modificado em 14/11/2018 00:20

Os alunos do Ensino Básico Integrado de todos os povoados da ilha da Boavista e do Liceu participaram nesta terça-feira num campanha de sensibilização sobre a Segurança Rodoviária, promovida pelo Comando Regional da ilha em comemoração aos 148 anos da corporação.

Esta acção foi desenvolvida no âmbito das actividades da celebração do aniversário da Polícia Nacional, que celebra os seus 148 anos de existência. O Comandante Hermelindo Fernandes, em declarações á RCVBV, afirmou que todas as crianças foram capacitadas com aconselhamentos acerca do comportamento na estrada.

“Todas elas receberam instruções e juntamente com o Comandante de Esquadra e efectivos de diversas unidades saíram às ruas para sensibilizar os condutores sobre os cuidados a terem nas estradas”.

O objectivo segundo o Comandante é chamar a atenção dos condutores sobre os melhores procedimentos que devem ser adoptados para a segurança rodoviária e o perigo da condução sobre o efeito do álcool.

“Acreditamos que com o trabalho de sensibilização vamos conseguir passar uma imagem mais eficaz de que se formos directamente para a educação repressiva” concluiu.