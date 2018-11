Sal: Prisão preventiva para as quatro mulheres detidas na posse de cocaína

13/11/2018 23:42 - Modificado em 13/11/2018 23:42

As quatro mulheres detidas ontem, em flagrante delito, no Aeroporto Amílcar Cabral na ilha do Sal por suspeitas de tráfico de estupefacientes foram presentes esta tarde às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidas detidas e aplicação de medidas de coação. Ficaram em prisão preventiva aguardando ulteriores termos do processo.

As quatro mulheres – 3 brasileiras e uma venezuelana- foram detidas na posse de 6 quilos e 450 gramas de cocaína, com elevado grau de pureza, produto esse que se encontrava dissimulado no interior de sutiãs. Na posse das mesmas foi ainda apreendido 2.090 dólares, quantia essa também apreendida.

Durante a audição, de acordo com informações recolhidas por este online, as detidas alegaram que o destino final das drogas era a ilha do Sal, onde alguém estaria à sua espera para recolher a droga.

No entanto, não souberam precisar a identidade da pessoa, apenas que “alguém estaria à espera” e faria o contacto com elas. Método muito comum usado neste tipo de circunstâncias.

Na posse desta informação a PJ investiga agora a identidade do suposto cúmplice que seria o contacto das três brasileiras e da venezuelana.

Com idades compreendidas entre os 20 e 28 anos, as quatro jovens foram detidas na sequência de uma operação de uma acção preventiva e de rotina do controlo de passageiros do voo proveniente de Fortaleza – Brasil.

Nos últimos dias, a Policia Judiciária já apreendeu no aeroporto da ilha do Sal, cerca de oito quilos de cocaína com proveniência do Brasil.