Mindelo recebe IV Congresso de Psicanálise de Língua Portuguesa

13/11/2018 23:35 - Modificado em 13/11/2018 23:35

O Centro Cultural do Mindelo receberá entre os dias 15 e 18 de Novembro o IV Congresso de Psicanálise de Língua Portuguesa. O evento tem como tema: Rotas da Escravidão.

Um tema que é, segundo a Federação Brasileira de Psicanálise (FEBRAPSI) um convite para adentrarmos num universo que possa reflectir as origens e destinos de vivências traumáticas e suas repercussões na nossa constituição psíquica e social.

“Tempo de propôr novas cartografias para traços de memória da experiência de gerações anteriores, rompendo com as ideológias escravocratas, que proliferam assustadoramente tanto nos países colonizados como nos colonizadores no universo de países de língua portuguesa”.

A organização do congresso é feita pelas comissões Portuguesa, Brasileira e Cabo-verdiana sob a égide da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Terá entre outros temas, a abordagem sobre a “Memória da Escravatura e a Literatura Cabo-verdiana”, em que participarão Carlos Araújo, Evel Rocha, Germano Almeida e Leão Lopes, entre outros, isto segundo a programação disponibilizada.

Como já aconteceu no Congresso de Lisboa em 2016, o evento é aberto a todos os interessados, profissionais e estudantes de várias áreas.

Desde 2017 a Federação Brasileira de Psicanálise (FEBRAPSI) incorporou esse congresso entre suas atividades científicas e passou a se responsabilizar pela Comissão Brasileira, por meio de suas directorias Científica e de Cultura e Comunidade.

Para o congresso de Cabo Verde, a Comissão Brasileira é coordenada por Ignácio Paim (SBP de PA) e Leda Herrmann (SBPSP) e conta com a assessoria do colega Ney Marinho (SBPRJ).

A Associação dos Psicólogos de Cabo Verde (APCV) realiza esta quarta edição do Congresso em parceria com a Federação Brasileira de Psicanálise, a Sociedade Portuguesa de Psicanálise e a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania.

O IV Congresso Internacional de Psicanálise, na Cidade do Mindelo, segundo a organização tem como objetivo fomentar um diálogo não só entre psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, psicodramatistas, profissionais e estudantes da área da saúde em geral, mas também com artistas, escritores, diplomatas. Em suma todos os que estão empenhados em estreitar os laços que unem a comunidade lusófona.