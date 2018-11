Facebook já era. Agora, os jovens usam mais outra rede social

13/11/2018 16:24 - Modificado em 13/11/2018 16:24

A conclusão é de um estudo da Marktest Consulting que analisou os hábitos dos portugueses no que diz respeito às redes sociais. E a mais utilizada é… o Instagram.

Numa altura em que as redes sociais dominam, o ‘Os Portugueses e as Redes Sociais 2018’, da Marktest Consulting, analisou os hábitos dos portugueses na utilização destas plataformas. E quando questionados sobre a rede social que utilizam com mais frequência, “65.9% dos utilizadores” responderam o Facebook, contra “16.4%” que indicaram o Instagram, “8.3%”, o WhatsApp, “4% o YouTube e 5.4% outras redes”.

Mas, concluiu também o estudo, esta predominância do Facebook “não é transversal a toda a população”. No caso dos jovens, os resultados mostram, aliás, uma inversão “com o Instagram a colocar-se na primeira posição e o Facebook na segunda”.

De acordo com o estudo, “44.6%” dos jovens, com idades entre os 15 e os 24 anos, apontaram “o Instagram como a rede social que utilizam com mais frequência”, contra “37.7%” que responderam o Facebook. Apenas “7.3%” respondeu o YouTube, “5% o WhatsApp e 5.3% outras redes”.

Indica a Marktest Consulting que “a penetração do Instagram (…) é, entre os jovens, cerca de três vezes superior à média”.

Para mais informações sobre o estudo ‘Os Portugueses e as Redes Sociais 2018’, aceda aqui.

Fonte: Notícias ao Minuto