Vera Gominho é a nova Directora-Geral dos Recursos Marinhos

13/11/2018 15:41 - Modificado em 13/11/2018 15:41

O Ministro José Gonçalves conferiu, nesta terça-feira no Mindelo, posse a Vera Gominho como nova Diretora-geral dos Recursos Marinhos e à coordenadora da Unidade de Inspecção e Garantia de Qualidade, Maísa Rocheteau.

De acordo com o Ministro da Economia estas nomeações enquadram-se na nova visão estratégica do sector da Economia Marítima que se quer fazer, mais eficaz e eficiente e que são duas áreas de grande importância.

Com a extinção da Direcção Nacional da Economia Marítima, este é no entender do governante, um momento de transição do país para a Economia Azul e por isso é essencial contar com todos para contribuir com uma nova abordagem.

O mesmo refere que Cabo Verde “nunca esteve tão voltado para o mar como agora”.

Ao anterior director Nacional de Economia Marítima, Carlos Évora Rocha, José Gonçalves destacou a sua grande contribuição e desempenho abnegado que deu ao sector e que doravante passará a desempenhar funções de assessor especial para o gabinete do ministro da Economia Marítima.

Tanto Vera Gominho como Maísa Rocheteau agradeceram a confiança nelas depositada e prometeram, “com empenho”, levar “a bom porto”, a novas funções.

Notícias do Norte/Inforpress