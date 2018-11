Eleven Sports já foi ‘descarregada’ mais de 100 mil vezes em Portugal

13/11/2018 00:54 - Modificado em 13/11/2018 00:54

Canal desportivo está presente em território nacional desde agosto.

Chegou há dois meses, mas já está a marcar pontos. A app da Eleven Sports já foi ‘descarregada’ por mais de 100 mil em Portugal, anunciou o canal de desporto, num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

“Para parte deste crescimento tem contribuído a ligação que temos criado com os fãs, influenciadores, antigos jogadores e a relação estratégica com cada uma das Ligas Europeias, na qual detemos direitos desportivos para Portugal e onde temos feito uma abordagem inovadora, ao transmitir alguns jogos de forma gratuita na rede social Facebook, algo jamais feito em Portugal por qualquer canal televisivo da área do desporto”, refere Nuno Filipe Miranda, diretor de marketing e comunicação da empresa.

Recorde-se que a empresa tem disponíveis, para já, seis canais e, além disso, é o canal desportivo com o direito exclusivo de transmissão da Liga dos Campeões.

Sem divulgar números sobre o número de subscritores que tem em Portugal atualmente, a operadora adianta, no mesmo comunicado, que o número de clientes em todo o mundo ascende aos 17 milhões, distribuídos pela Bélgica, Itália, Luxemburgo, Polónia, Singapura, Taiwan e EUA.