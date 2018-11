Porto Novo : Hilário Silva faz apresentação da “Campanha 70 anos da Declaração dos Universal dos Direitos Humanos”

13/11/2018 00:35 - Modificado em 13/11/2018 00:35

O cantor Hilário Silva, uma das caras da campanha nacional de celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fará nesta terça-feira, 13, a apresentação da campanha no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo, em Santo Antão.

O jovem cantor são-vicentino lançou no mês de Agosto passado o tema “Nos tud tem Direito”. Esta música foi feita no âmbito da campanha nacional da celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este tema refere-se a alguns princípios básicos dos direitos humanos como a igualdade e a liberdade. O cantor já gravou um spot alusivo à iniciativa, que consiste na divulgação de materiais de Informação, Educação e Comunicação, na realização e acções de sensibilização nas escolas e comunidades, e na capacitação de jovens activistas.

Esta campanha visa promover o conhecimento e o debate sobre a história, os princípios e os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também pretende estimular a população cabo-verdiana a interiorizar esses princípios e pô-los em pratica no seu quotidiano e reconhecer a responsabilidade de todos na promoção e defesa dos direitos humanos, com vista ao desenvolvimento, organização, coesão e estabilidade social em Cabo Verde.

Sob o lema “Defenda os Direitos Humanos”, em conjunto com a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania e a Câmara Municipal do Porto Novo, o jovem artista vai transmitir os valores e ensinamentos patentes na Declaração dos Direitos Humanos para todos os habitantes do município do Porto Novo.

Relembramos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de Dezembro de 1948, no rescaldo das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. O documento define os 30 direitos básicos de todos os seres humanos em todos os lugares, independentemente de qualquer condição, e está traduzido em mais de 500 línguas.