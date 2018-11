PJ detém quatro mulheres que transportavam cocaína em sutiãs

13/11/2018 00:25 - Modificado em 13/11/2018 00:25

De acordo com a Polícia Judiciária, as 4 mulheres foram detidas em flagrante delito, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na posse de 6 quilos e 450 gramas de cocaína, com elevado grau de pureza.

O produto, segundo informa a mesma fonte, estava dissimulado em sutiãs, que serviam para o seu transporte em pequenas saquetas.

Com idades compreendidas entre os 20 e 28 anos, as quatro jovens foram detidas na sequência de uma operação de ação preventiva e de rotina no controlo de passageiros do voo proveniente de Fortaleza-Brasil.

As suspeitas, três de nacionalidade brasileira e uma de nacionalidade venezuelana, traziam, ainda, consigo uma quantia no valor de 2.090 dólares, dinheiro esse que também foi apreendido.

As detidas foram presentes, esta tarde, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidas detidas e aplicação de medidas de coação.