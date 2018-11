Daniel Dantas e família mantém a confiança na Justiça de Cabo Verde

13/11/2018

Dos familiares de Daniel Dantas , condenado em 1ª instância jutamente com três velejadores, no processo que ficou conhecido como Operação Zorro, recebemos uma carta que transcrevemos na íntegra.

Após divulgação parcial sobre o andamento do processo dos velejadores detidos aqui em Cabo Verde, na última sexta feira, venho informar sobre a parte do brasileiro que não foi mencionado – DANIEL RIBEIRO DANTAS.

Esta nota vai na mesma linha de manter nossos amigos, familiares e pessoas que se engajaram nesta corrente de solidariedade e que, portanto, nos sentimos nesta obrigação de informá-los.

SOBRE O PROCESSO:

O processo de acusação contra os velejadores é único. Entretanto, cada velejador tem sua equipe de advogados. Isto significa que a forma de trabalhar em busca da justiça são diferentes. No caso de Daniel Ribeiro Dantas, o advogado é João Marcelino do Rosário, de Cabo Verde. Não temos outros advogados atuando extra território cabo verdiano, uma vez que, o processo no Brasil já foi encerrado e, em relação aos tripulantes, todos foram inocentados. Nosso trabalho é focado na justiça Cabo Verdiana e seguimos acreditando que tudo se resolverá na Segunda Instância.

Por que acreditamos no Tribunal da Segunda Instância?

Observamos que o debate sobre o assunto se aprofundou nos diversos meios de comunicação; Novos documentos foram encaminhados à PGR de Cabo Verde pelo governo brasileiro (isto porque foi no Brasil que aconteceu o crime e somente foi exposto aqui em Mindelo/ CV), seguindo todos os ritos formais, que comprova a inocência da tripulação; Autoridades deste país garantem que NÃO existe possibilidade de inocentes ficarem presos para justificar perante a sociedade ou coisa parecida, a eficiência no combate ao tráfico de drogas, ou seja, o compromisso com a verdade deve prevalecer; A certeza que o Tribunal de Barlavento, onde três Juízes deverão julgar, acreditamos que as provas serão analisadas de forma mais detalhada e a luz de olhares diferentes, onde detalhes podem ser observados por um e outros detalhes por outro.

Portanto, não existe outra saída senão a liberdade de Daniel Ribeiro Dantas.

Esta convicção não é arrogância, não tem a ver com Soberania. São os fatos provados, é a justiça!

Daniel Ribeiro Dantas completa 11 meses de prisão preventiva no dia 18/11. Já tentamos alteração da medida coercitiva duas vezes, pedindo para aguardar o julgamento em liberdade. A Juíza nega justificando risco de fuga e que NÃO houve fato novo. Mais uma vez NÃO considera o comportamento de Daniel de quando estava aguardando em liberdade, cumprindo e respeitando exatamente como decido pelo juiz naquela altura. NÃO considera que a família está morando em Cabo Verde, acompanhando Daniel no dia a dia. NÃO considera os documentos que foram enviados pelo Brasil, sobre a investigação que inocenta os velejadores. NÃO considera as provas anexadas que comprovam os erros do Juiz, na sentença.

NÃO TEMOS DATA MARCADA PARA O JULGAMENTO, MAS CONTINUAMOS COM A EXPECTATIVA DE PASSAR O NATAL 2018 NO BRASIL, COM DANIEL E TODA FAMILIA REUNIDA!

Por que a prisão preventiva? Daniel Ribeiro Dantas ficou em liberdade do dia 26/08/2017 a 18/12/2017, sob TIR (Termo de Identidade e Residência). A Promotoria Pública conseguiu reverter e recolher, com argumento de risco de fuga e risco à sociedade, sem que qualquer tipo de prova ou situação que justificasse tal sugestão. Daniel Ribeiro Dantas tinha, desde àquela época, residência fixa/alugada e sempre teve uma série de oportunidades de fuga (afinal São Vicente é uma ilha que recebe muitas embarcações, inclusive brasileiras) durante estes quase 4 meses e decidiu por ter seu nome limpo, sequer pensou em fuga. Arbitrariedade apenas.

SOBRE O TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA

Observamos alguns problemas que precisamos denunciar para que erros sejam evitados, não por falta de provas, mas por:

Promotora Dra Lisete Neves: Encontra-se com nosso processo parado há sete meses, quando deveria ter despachado em 8 dias – Pesquisando, tive conhecimento que a Promotora encontra-se “atolada” de processos. Pelo que entendi, uma Promotora só, não consegue atender à demanda do Tribunal de Barlavento. Tenho receio que, diante de tamanho desafio de conseguir atender a tantos processos, a necessidade de analisar nosso processo, que tem uma quantidade razoável de provas e documentos, fique sem a devida atenção, semelhante aconteceu na Primeira Instância. Não é porque é Promotora que precisa condenar, certo?

Juíza Relatora Dra Maria das Dores Gomes: Como já dito antes, o processo é único para os velejadores e portanto, a iniciativa de um dos advogados, de qualquer velejador, pode servir para mobilizar o processo para todos. Há um mês, foi protocolado o pedido para que o Tribunal de Barlavento, que solicite à PGR, a documentação que chegou do Brasil em 08/08/2018, a qual traz informações importantes sobre os velejadores. Hoje, dia 13/11/2018, mais um reforço do advogado de Daniel Dantas, requerendo tal documentação à PGR. Não daremos sossego, até observarmos que a tramitação do processo seja nos moldes e prazos estabelecidos pela própria natureza jurídica de Cabo Verde. Mais uma vez registro que, autoridades cabo verdiana, garantem que, a Justiça cabo verdiana, tem compromisso com a verdade e que, todas as provas, com toda certeza, serão analisadas.

Então, porque até o momento esta solicitação não foi feita? Por que a PGR não encaminha ao Tribunal? Seria porque o papel da Promotoria é de acusar? E a verdade? E a vida de Daniel Ribeiro Dantas, a dor e a tristeza de uma mãe em ver o filho atrás das grades, sendo inocente? familiares e amigos que sofrem com esta situação?

Juíza Circe Neves (Presidenta do Tribunal de Relação), bem com o Dr. Simão Santos: São os desembargadores que complementam a equipe de juízes que definirão o destino de Daniel Ribeiro Dantas, meu irmão, bem como dos demais tripulantes.

SOBRE DANIEL RIBEIRO DANTAS E OS FATOS – baiano de 44 anos.

Daniel Ribeiro Dantas, de todos os tripulantes brasileiros, é o mais injustiçado (se é que é possível ter uma escala de injustiça, pois a injustiça é geral) porque foi o último dos brasileiros a entrar para tripulação e o único que, caso o veleiro não frustrasse duas saídas anteriores (dia 18 e 24/07), sequer estaria aqui para contar esta história, sequer teria conhecido a tripulação que hoje está encarcerada, exceto o baiano que foi colega de curso na Marinha do Brasil, sequer teria conhecido o tal do FOX (George Saul). Daniel Ribeiro Dantas, também foi o único brasileiro que entrou para fazer parte da tripulação , nove dias após a inspeção da Policia Federal e da Marinha do Brasil, os quais abonaram e tranquilizaram qualquer irregularidade que fosse possível se ter, numa embarcação para seguir uma viagem transatlântica.

Daniel Ribeiro Dantas não acionou o site The Yacht Delivery Company, onde constava o anúncio da demanda de profissionais, até porque, quando teve conhecimento desta oportunidade, a tripulação já estava completa, através de seleção de curriculum feita por FOX. O colega baiano indicou Daniel Ribeiro Dantas, após quase um mês já como tripulante, desde a partida da Bahia para Natal. Foi em Natal que surge a oportunidade de mais uma vaga de tripulante e após a negativa de Francisco (esteve no julgamento e deu depoimento) é que o baiano contata Daniel Ribeiro Dantas. Assim Daniel Ribeiro Dantas aceita, a felicidade e a gratidão imensa para com o colega baiano de ajudá-lo a conseguir a realização do sonho da travessia, além de obter as milhas náuticas, adquirindo experiência.

Daniel Ribeiro Dantas despediu-se três vezes do colega baiano e desejou boa sorte! A primeira quando a embarcação faz o doc. de saída, em 01/07/2017, na Bahia para Natal/RN. A segunda programação da embarcação sair foi em Natal, no dia 18/07, com destino a Açores. Foi abortada em função da investida da Polícia Federal do Brasil e Marinha. A terceira, quando a nova programação de saída do Brasil, também para Açores, foi no dia 24/07/2017. Houve início de incêndio no motor e tiveram que retornar. Este é o episódio que o capitão foi demitido. Todos estes documentos fazem parte do processo.

Finalmente, no final do dia 25/07/2017, o baiano pergunta a Daniel Ribeiro Dantas, se ainda quer fazer a travessia e Daniel confirma. O baiano informa da necessidade de chegar em Natal/RN, em dois dias (local de onde a embarcação sairia, com destino, desta vez a Ilha da Madeira). Ficou combinado que tentaria chegar em Natal, no dia 27/07, afinal nem passaporte Daniel Ribeiro Dantas tinha naquele momento. Graças a carteira da Marinha do Brasil, Daniel conseguiu tirar um passaporte emergencial, na Polícia Federal, em São Paulo, com validade de apenas um ano, no dia 26/07/2017. Para conseguir tirar o passaporte, Daniel Ribeiro Dantas também precisou renovar o documnto do exército (certificado de reservista), que também tem a data de 26.07.2018. A distância entre a cidade de São Paulo, onde Daniel estava e a cidade de Natal/RN, onde estava a embarcação, são de 2.990 km. Desta forma, impossível fazer parte da tripulação no dia 18/07, como sugeriu o Promotor Público e o Juiz assinou em baixo desta desconexão. Aponte uma prova apenas que a afirmativa do Juiz e do Promtor é verdadeira!

Sem passaporte, pra onde Daniel Ribeiro Dantas viajaria?

Adicionalmente, muitas são as provas e fotos na rede social, de diversos familiares e amigos que apontam Daniel Ribeiro Dantas, no meu aniversário e de meu marido que comemoramos no dia 22/07 (Bárbara Dantas e Heitor Mendonça. Pesquisem no facebook!).

Durante o julgamento, uma testemunha tentou mostrar para o Juiz, onde Daniel estava no dia 18/07, pois ele é dono de uma pousada em Ilha Bela/SP, onde Daniel Ribeiro Dantas estava desde o dia 08/06/2017. O Juiz não quis ver. Daniel saiu de Ilha Bela e foi para São Paulo para meu aniversário. Chegou no dia 21/07. Foi na minha casa que recebeu a informação do baiano, sobre a oportunidade de fazer parte da tripulação. Ficou muito feliz! Agradeceu muito ao baiano! Ficou tão feliz que eu (que moro em São Paulo), minha mãe e irmã (que mora em São Paulo), juntas ajudamos Daniel para conseguir a documentação e passagem aérea para Natal. Nós conhecemos melhor São Paulo. Outra possibilidade é acionar o Banco Bradesco, a camara de vídeo 24h, em Ilha Bela, onde costumeiramente Daniel Ribeiro Dantas, retirava dinheiro e etc.

Daniel Ribeiro Dantas chega em Natal dia 27/07/2017. Fox informa que não fará a travessia por questões particulares, precisaria viajar com urgência. No dia 04/08, inicia-se a viagem. Fox monitora toda a trajetória do barco com os equipamentos que tem a bordo.

O barco é obrigado a parar em Mindelo/CV, em função das avarias da embarcação e da saúde de Daniel Ribeiro Dantas. Desidratado em função de uma intoxicação, perdeu 8 kg na travessia.

Daniel Ribeiro Dantas é desligado da tripulação no dia 22/08. Daniel Ribeiro Dantas não estava no barco quando houve apreensão da droga, já não fazia parte da tripulação. Aguardava o vôo para o dia 30/08, já que não tem vôo todos os dias para o Brasil, em Cabo Verde.

Ø Relatório da Polícia Federal Brasileira inocenta Daniel Ribeiro Dantas;

Ø Relatório da Inteligência de Cabo Verde aponta as mesmas pessoas que foram indiciadas no Brasil, não existe absolutamente nada contra Daniel Ribeiro Dantas;

Ø Inspetor Chefe da Investigação da operação batizada como Zorro – Dr. Rui Pina, durante o julgamento diz que: NÃO conseguiu provar que Daniel Ribeiro Dantas recebeu dinheiro para fazer o delivery do barco; NÃO conseguiu provar que Daniel Ribeiro Dantas conhecia, anterior a data do dia 27/07/2017, FOX (Daniel Dantas descobriu aqui, em Cabo Verde, que o verdadeiro nome de FOX é George Saul); NÃO conseguiu provar que Daniel Ribeiro Dantas tinha conhecimento da droga.

Ø Se o Inspetor Chefe da investigação DIZ que NÃO CONSEGUIU PROVAR, como o Juíz chega a conclusão que são culpados?

Ø Como pode um Juíz inventar um história e não provar absolutamente nada da história que construiu na sentença?

Ø Como pode um Promotor Público, na frente do Juiz, questionar aos arguidos: “Onde, como e quando a droga foi colocada na embarcação?” e ainda assim o juiz o condena?

Seguiremos trabalhando em busca de justiça e com torcida forte para que Daniel e família juntos possamos passar o Natal no Brasil!

Barbara Dantas – irmã