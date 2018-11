Agricultores de Manuel Lopes tentam retomar a normalidade após meses de prejuízos

12/11/2018 16:01 - Modificado em 12/11/2018 16:03

Os agricultores de Manuel Lopes, no Porto Novo, Santo Antão, estão neste momento a tentar recuperar dos elevados prejuízos registados ao longo dos últimos seis meses devido à falta de água que praticamente paralizou os trabalhos agrícolas.

Cerca de oito mil contos é o montante que os agricultores admitem ter registado em danos no decurso destes meses. No entanto os mesmos afirmam que vão passar a ter o apoio do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), na retoma da agricultura em Manuel Lopes, com a regularização, na semana passada, do fornecimento de água para rega.

O furo existente em Manuel Lopes, que estava inoperante há seis meses, foi equipado, na sexta-feira passada, com um novo sistema de bombagem, retomando, assim, a produção de água para a agricultura e abastecimento público, nessa localidade. A instalação dos novos equipamentos vem colocar fim a penúria de água que os moradores locais vinham tendo, ao longo dos últimos tempos, isto devido aos equipamentos do antigo furo que estavam danificados.

Este projecto foi financiado pelo ministério da Agricultura e Ambiente, e enquadra-se no quadro do Programa de Promoção das Oportunidades Socioeconómicas Rurais (POSER) e consiste no fornecimento e montagem de um sistema fotovoltaico com gestão hibrida de energia para bombagem de água do furo.

De acordo com o delegado do MAA no Porto Novo, á Inforpress, o Ministério vai trabalhar com os agricultores com vista à retoma da actividade em Manuel Lopes, tendo já discutido com os lavradores “medidas concretas” nesse sentido, tais como a recuperação de parcelas e isenção, durante algum tempo, do pagamento da taxa de produção de água. Segundo a mesma fonte o funcionamento á base de energia solar, a partir do mês de Dezembro, vai diminuir o custo de produção de água para a agricultura.