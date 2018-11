Portugal : Jovem cabo-verdiana encontrada morta no seu apartamento

12/11/2018 15:29 - Modificado em 12/11/2018 15:31

Ândreia Correia, jovem de 21 anos, natural da ilha de Santiago, foi encontrada morta este fim-de-semana dentro da sua residência na Pontinha, na zona da Grande Lisboa, em Portugal.

De acordo com a página crioula no facebock , “Dexam sabi”, o crime ocorreu dentro da própria moradia da vítima. Supostamente pelo colega com quem partilhava o apartamento. O mesmo dirigiu-se à polícia e confessou a prática do homicídio. Admitiu que sentiu raiva da jovem, e que após uma discussão entre eles a matou. Logo após de a ter violentado.

Segundo a mesma fonte o corpo só foi encontrado quatro dias após o ocorrido.

Conforme o “Dexam sabi”, o suposto autor do crime vivia com a mulher e filho, num quarto ao lado da cabo-verdiana e também eram colegas de trabalho. Antes de cometer o crime pediu demissão no serviço.

Andreia deixou uma filha ainda menor de idade.

A morte da jovem deixou os familiares e amigos em estado de revolta. De coração partido, lamentam o falecimento de Andreia Correia nas redes sociais, e falam em fazer justiça.

“Esta difícil de acreditar que ela já não estas entre nós, nossa eterna colega. Descansa em paz.” – Alleydha

Descansa em paz Andreia, que a terra te seja leve e que olhas pela sua princesa, a vida é muito cruel, nunca pensei querida”- Yara Correia

“ Com quem vou dizer tantos disparates e rir durante horas… a quem vou dizer para baixar o nariz… não merecias amiga…Que agora consigas descansar! E vai haver justiça ”-Raquel

Até este momento são desconhecidas os detalhes que estão na origem da presumível briga que culminou nesta tragédia.

Este online já entrou em contacto com os familiares da vítima para mais informações sobre o caso e estamos a espera de respostas.