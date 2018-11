PR : “Os cidadãos e as empresas não estão satisfeitos com o desempenho da justiça no que respeita ao tempo de decisão”

12/11/2018 14:43 - Modificado em 12/11/2018 14:43

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, defendeu que a morosidade continua a ser o grande problema da justiça em Cabo Verde. “Os cidadãos e as empresas não estão satisfeitos com o desempenho da justiça, no capítulo que respeita ao tempo razoável para a resolução final dos conflitos”.

O Presidente da República ressaltou a credibilidade da nossa Justiça no tocante à sua independência e qualidade “mas ainda é muito criticada no que respeita ao tempo que leva para resolver um caso concreto que lhe é submetido, indispensável para a pacificação daquele conflito, mas também da paz social no geral”. Referindo-se ainda à morosidade na justiça, afirmou que os cidadãos e as empresas “muitas vezes ficam sem perceber as razões por que um processo judicial leva 10 ou 15 anos para ser decidido”. Jorge Carlos Fonseca fez estas considerações na abertura do ano judicial, cuja cerimónia decorreu na cidade da Praia.