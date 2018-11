Menino de 3 anos morre em deslizamento de terras um dia após aniversário

Número de vítimas mortais devido a um deslizamento de terras no estado do Rio de Janeiro subiu este domingo para 15.

O deslizamento de terras, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, provocou a morte a 15 pessoas, um número que aumentou este domingo com a morte de um menino de três anos que se encontrava internado.

Escreve o portal G1 que Arthur Caetano Carvalho havia festejado o 3º. aniversário no dia anterior à tragédia, na qual também a sua irmã, Nicole, de 10 meses, perdeu a vida.

O governo local declarou oficialmente três dias de luto e assegurou que dará apoio às 22 famílias desalojadas.

No terreno têm estado cerca de 200 membros dos bombeiros, proteção civil e 80 militares, que na madrugada de hoje encontraram quatro cadáveres. A ajudar nos resgates têm estado também voluntários.

De acordo com o mesmo meio, nove casas habitadas e uma pizzaria foram atingidas pelo deslizamento no morro da Boa Esperança.

Em 2010, apenas a 15 minutos da Boa Esperança, no morro de Bumba, 48 pessoas morreram num deslizamento provocado por intensas chuvas.