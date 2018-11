Golfe: Época em São Vicente arrancou com a disputa da 1ª edição da Taça “In Memoriam”

O Clube de Golfe de São Vicente, recebeu neste domingo, a abertura oficial da época em São Vicente, com a disputa da Taça “In Memoriam” em homenagem aos atletas são-vicentino já falecidos. O golfista Paulino Borges foi o grande vencedor com 38 pontos obtidos.

A longa maratona do Golfe em São Vicente que irá decorrer durante os próximos 10 meses, arrancou neste domingo, 11, onde 45 golfistas disputaram o primeiro troféu da época, que serviu para homenagear os golfistas da ilha já falecidos. A primeira edição da prova foi conquistada pelo golfista Paulino Borges, com 38 pontos, seguido de Suzano Gomes com 37 pontos. Esta competição que foi disputada no sistema por pancadas com contagem “in stableford”.

Com início neste domingo 11, as competições de Golfe em São Vicente, vão decorrer até 11 de Agosto de 2019, com a realização de 14 competições. De acordo com o Presidente do Clube de Golfe de São Vicente, Gabriel Delgado, tudo está pronto para que a nova época possa correr dentro do planeado.

Para a nova época a direcção precedeu a alterações nas suas provas, com a retirada do Torneio Abertura, Inter Páscoa, Torneio Amizade e Torneio Todos Contra Todos. Em sentido inverso entram a Taça “In Memoriam”, Mindel Cup, Taça Amendoeira e Taça Clube de Golfe de São Vicente.

Segundo Gabriel Delgado o ponto alto da longa temporada será o Torneio Interempresas Nacionais. De realçar que o Campeonato Regional Individual, que decorre de Dezembro do corrente ano à Julho de 2019, vai passar a ser disputado no sistema de Ranking em oito jornadas.

O Torneio da Páscoa foi reestruturado e terá a duração de um mês. Também será realizado um Open de três dias de caracter nacional, denominado de Mindel Cup. A Taça de São Vicente vai ser disputada entre os dias 20 a 22 de Janeiro de 2019.

A Associação tem á sua disposição, para a realização das provas, os campos de Golfe de Salamansa, Ribeira Julião (Tapadinha) e Clube do Mindelo.