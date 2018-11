URDI 2018 lança prémio Djoy Soares

12/11/2018 00:06 - Modificado em 12/11/2018 00:06

Falecido em S. Vicente em finais de Março de 2018, Djoy Soares, o artesão de Ribeira Bote, fazia peças utilitárias de barro, trabalho esse que começou a desenvolver há 20 anos.

Em homenagem ao Mestre Artesão Djoy Soares, defensor e promotor de uma ideia de conjunto e partilha no sector em causa, a 3ª Edição da URDI institui um prémio monetário simbólico no valor de 30.000$00, ao melhor expositor (artesão/designer).

Um desafio lançado pela organização e que faz parte de uma imagem cuidada do conjunto da mesma e no particular de cada stand, e que compõe o reflexo de uma nova dinâmica colectiva, capaz de contribuir para o impulso do artesanato e do design em Cabo Verde.

A Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde, que já vai na 3ª edição e é organizada pelo Ministério da Cultura e das Industrias Criativas (MCIC) através do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD), realiza-se entre os dias 28 Novembro a 2 de Dezembro.

Situada na Praça Amílcar Cabral, a Feira URDI, propõe essencialmente o fomento de sinergias da classe artesã, dos designers e demais criativos, visando a promoção e preservação do artesanato enquanto valor cultural e fator de dinamização da atividade económica, bem como estabelecer contactos entre o público, a classe artesã e demais criativos. Esta é de livre circulação do público.

A participação na Feira e o uso dos stands é gratuita, mediante inscrição ou seleção prévia, dentro do prazo estabelecido e segundo a organização cada participante deverá cumprir escrupulosamente o horário da Feira e deverá participar em todas as atividades da mesma.

Segundo alguns requisitos, cada stand deve manter-se aberto durante todo o horário de funcionamento da feira, salvo motivo de força maior devidamente comunicado à organização.