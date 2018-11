Mindelo : Vacas á solta

11/11/2018 23:19 - Modificado em 11/11/2018 23:19

Os mindelenses que conseguem sobreviver à invasão de cães abandonados que tomou conta da cidade e das praias, em particular a Laginha e a Baía das Gatas , não sabem se vão conseguir sobreviver à invasão, agora, de um ruminante de peso: a Vaca.

Isto porque nos últimos dias os mindelenses denunciaram a presença de vacas nas zonas urbanas. Até no aeroporto internacional ( foto ) as vacas foram … pastar .

Os moradores da localidade de Chã de Marinha estão revoltados com a invasão de vacas. Uma moradora desabafou no Facebook “imagine abrir a porta de casa e dar de caras com 50 vacas e alguns bois a comer as ervas no jardim. Há pessoas na zona que estão com medo de sair de casa”. Na sua página o provedor de Mindelo escreveu “Numa total à vontade prazerosa, o gado que por norma deveria estar circunscrito a zonas rurais ou a currais, passeia lentamente pelas ruas destruindo ferozmente os jardins dos moradores de Chã de Marinha. Além, de destruir os próprios canteiros da CMSV. Será que a fiscalização Municipal vê isso? Ou ela não vai ao “campo-cidade”? Ou pensam em alargar o leque de alimárias citadinas que vagueiam pelas ruas e travessas da cidade? Que tal por ORDEM nesta bagunça? “