Emanuel Barbosa: “Não foi uma briga foi uma agressão pelas costas“

9/11/2018 22:51 - Modificado em 9/11/2018 22:51

O deputado do MpD, Emanuel Barbosa diz que não houve briga entre ele o deputado do PAICV, Moisés Borges. Assegura que “Ao contrário do que ele tenta fazer crer que foi uma briga, foi uma agressão covarde perpetuada pelas costas”. Barbosa dá a sua versão do ocorrido: “Vinha a descer as escadas para ir tomar parte nos trabalhos da 4ª Comissão quando me cruzei com o referido deputado. Quando ele passou por mim, pelas costas, perpetrou a agressão que é do conhecimento público”. Adianta que não provocou o colega deputado. No Hospital Agostinho Neto, para onde se dirigiu para receber assistência, Emanuel Barbosa foi informado pelo médico “que o corte foi consequência de um objeto cortante” que obrigou a que o deputado fosse suturado com dois pontos na testa.

Barbosa defende que não brigou com Moisés e que foi agredido pelas costas “A única coisa que sei é que o deputado Moisés Borges, que alega que eu o agredi, não tem nenhum indício de agressão. Eu tenho”.

O deputado já apresentou queixa à PJ que acabará por determinar que “objecto cortante” e como foi desferido o golpe que atingiu o deputado do MpD.

Para Emanuel Barbosa a causa da agressão tem a ver com a postura que tem assumido em relação ao processo do desvio de verbas no Fundo do Ambiente, onde Moisés Borges é o principal visado “Eu tenho várias vezes trazido essa questão para o debate e, na sequência disso, tenho sido alvo de tentativas de agressões e ameaças e, inclusive, na última sessão parlamentar essa ameaça foi perpetrada nos microfones em plena sessão plenária”. Para o deputado do MpD o que aconteceu hoje “Não é um acto isolado de Moisés Borges e acontece, sobretudo, porque o deputado Moisés Borges não consegue ter capacidade de encaixe para debater questões relacionadas com o Fundo de Ambiente”.