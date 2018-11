Desentendimento entre dois deputados do MPD e PAICV termina em agressão

9/11/2018 11:51 - Modificado em 9/11/2018 11:51

De acordo com informações recolhidas por este online, a polícia nacional foi chamada esta manhã para intervir numa briga entre dois deputados em pleno parlamento. Emanuel Barbosa do MPD e Moisés Borges do PAICV. No entanto, não se sabe ainda as causas que motivaram este confronto físico, que acabou com deslocação de Emanuel Barbosa ao hospital devido a ferimentos.

O que não se sabe ainda é a gravidade dos ferimentos do mesmo. Conforme avançou a RCV, o deputado Emanuel Barbosa estava, à saída do parlamento, com as roupas ensanguentadas. Por outro lado, Moisés Borges saiu do local com alguma marca de sangue nas roupas, mas ao que tudo indica, o sangue não é seu.

Ainda a mesma fonte refere que outra deputada, Isa Costa também estava envolvida.

Sabe-se, no entanto, que tem havido acusações de parte a parte dos dois deputados e que apesar disso, não se entende como é que dois representantes do povo, e em plena assembleia se desentendem a ponto de se agredirem fisicamente.

A atualizar