Gala Desporto Cabo-verdiano no Porto Novo

9/11/2018 01:42 - Modificado em 9/11/2018 01:42

A VI Edicão da Gala do Desporto Cabo-verdiano que este ano tem como palco o município do Porto Novo em Santo Antão está tudo à postos para a sua realização neste sábado, 10 de Novembro.

Segundo o director-geral dos Desportos, Anildo Santos, este evento é uma forma de estimular a prática desportiva. “Já está tudo a postos, há uma equipa pluridisciplinar a trabalhar há muito tempo. Nesta fase posso dizer que estamos a limar algumas arestas para no próximo sábado materializar aquela gala, que esperamos que seja um marco para o desporto nacional e para o país. Quando estamos a reconhecer ou a homenagear os agentes desportivos é a forma máxima de estimular quem anda a labutar no desporto” sustenta.

Este evento tem como objectivo promover a prática do desporto, homenagear e incentivar atletas, equipas e destacar os agentes desportivos como desempenho excepcional valor no país e na diáspora. A gala conta com 14 categorias, com três nomeados cada. A novidade deste ano é a divisão da categoria atleta do ano em residente e da diáspora.

“Não só atletas. Também será um momento de homenagear, prestigiar e reconhecer treinadores, equipas, árbitros. Também temos o prémio carreira para agentes desportivos que ao longo dos anos têm dado o seu contributo. Mas claro, estão lá os atletas, e este ano na categoria atletas resolvemos dividir em atleta residente feminino e masculino e da diáspora masculino e feminino” explica o director.

A VI Gala do Desporto Cabo-verdiano deste ano acontece sob o lema “Promover o Desporto, Engrandecer Cabo Verde” . As duas últimas edições aconteceram em Tarrafal de Santiago e em São Filipe na ilha do Fogo.

A VI edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano, será realizado no dia 10 de Novembro, sábado, pelas 20h30, na Aldeia Cultural do Porto Novo “Noz Reiz”.