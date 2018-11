Desvio Caixa Económica: Banco pede 66 mil contos de indemnização ao arguido por danos patrimoniais e morais

9/11/2018 01:01 - Modificado em 9/11/2018 01:01

A Caixa Económica de Cabo Verde pediu ao Tribunal que arguido Herberto Rodrigues seja condenado a devolver o montante por ele indevidamente apoderado e que até ao momento totaliza 56 mil contos. Aos quais se acresce a quantia 10 mil contos pedida por danos morais causados á instituição.

Justifica este pedido pela “gravidade do seu comportamento, longevidade e continuidade dos crimes, a premeditação e aos prejuízos avultados causados aos clientes e ao próprio banco. Assim como o alarme social causado pela sua conduta e a necessidade de promover a prevenção geral” defende Ilídio Cruz advogado da CECV.

Com isso, o representante da Caixa considera que o ex-subgerente traiu os valores de confiança, humildade e profissionalismo que se exige, “manipulando o sistema informático para operações ilícitas nas contas de clientes, apoderando-se de valores, abrindo contas fictícias para onde os canalizava, emitido cheques com nomes de clientes que não constam na base de dados e cartões de débito”.

Crimes cometidos ao longo de 14 anos, de 2001 a 2015 e, que se não fosse a suspensão do arguido das suas funções e reclamações dos clientes continuaria a cometê-los.

E ainda pelo facto da Caixa Económica de Cabo Verde ter visto, conforme Ilídio Cruz, o seu bom nome e a imagem serem fortemente abaladas pelos ilícitos praticados pelo arguido, tendo, entretanto, alguns clientes retirado as suas contas da instituição bancária e também a importância e confiança dos clientes detinham no banco ficaram gravemente comprometidos, por isso exige uma indemnização de 10 mil contos por danos morais .

O advogado que complementou as alegações do Ministério Público pela punição criminal dos seus actos revelou, antes de reiterar o pedido de indemnização cível no âmbito do processo, dois tópicos que considerou importantes: o papel dos bancos na sociedade a confiança da sociedade nos bancos.

Caso seja acatado o pedido de indemnização da Caixa Económica e a ser condenado, o arguido além da pena de 17 anos pedida pelo MP, terá que pagar mais de 66 mil contos ao banco onde trabalhou vários anos.