Sal : mulher tenta estrangular idosa com atacadores do sapato

9/11/2018 00:46 - Modificado em 9/11/2018 00:46

A PJ deteve na ilha do Sal uma mulher de 25 anos que tentou estrangular uma idosa de 85 anos com os atacadores de um sapato. Segundo a PJ, a agressora é vizinha da vítima com quem vinha tendo alguns desentendimentos. A agressora está acusada de tentativa de homicídio.

A PJ também deteve um homem de 38 anos acusado da prática de quatro crimes de VBG cometidos contra a sua ex-companheira, entre Maio de 2016 e Junho de 2018.