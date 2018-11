Mindelense x Académica na terceira jornada do Torneio Abertura

9/11/2018 00:15 - Modificado em 9/11/2018 00:15

O clássico entre o CS MIndelense e a Académica do Mindelo na terceira jornada do Torneio Abertura é sem dúvidas a grande atracção desta jornada que coloca frente a frente as equipas que lideram a prova.

Depois de duas vitórias consecutivas, nas duas primeiras jornadas, chegou a vez de os líderes medirem forças. O CS Mindelense chega a este embate após vitórias sobre o Corinthians (1-4) e Castilho (2-0), enquanto a Micá venceu o Castilho (1-2) e Corinthians (2-o). As duas equipas venceram nestas duas jornadas as mesmas equipas, sendo que nesta jornada o duelo será interessante para ver o quanto estas duas equipas estão preparadas para a luta pelo título na temporada 2018/19 do Campeonato Regional. O jogo está agendado para domingo, 16:00, no estádio Adérito Sena e fechará a terceira jornada do Torneio Abertura.

Derby e Salamansa abrem a jornada no sábado às 14:00. As duas equipas que estão empatados com o mesmo número de pontos na tabela classificativa, ambas com dois pontos. Ainda no sábado, às 16:00, o calendário da 3ª jornada reserva a partida entre as equipas do Farense e do Batuque FC. O Batuque com quatro pontos leva uma vantagem de dois pontos sobre o adversário de Fonte Filipe.

A jornada prossegue no domingo às 14:00 com o embate entre Castilho e Corinthinas, penúltimo e último classificados respectivamente, ambos com duas derrotas em dois jogos disputados.

A prova de preparação que antecede o Campeonato Regional é disputada pelos oito clubes da 1ª divisão no sistema de todos contra todos, a uma mão ao longo de sete jornadas. A prova termina a 09 de Dezembro.