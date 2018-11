Líder do PAICV pinta um quadro negro de SV : “ nem o governo, nem a CMSV têm capacidade de resposta”

A presidente do PAICV traçou um quadro negro para a situação que considera que a ilha de São Vicente se encontra. JHA diz que “que nem o governo, nem a CMSV têm capacidade de resposta”. Coloca o foco no desemprego para afirmar que “A situação de desemprego na ilha é cada vez mais gritante, sobretudo na camada jovem, e com uma agravante, os jovens também estão a ter grandes dificuldades para prosseguirem os seus estudos, considerando o corte que o governo de Cabo Verde vez nas bolsas de estudos para o ensino superior e nos apoios sócio-educativos para os estudantes da famílias carenciadas. No sector social, fundamentalmente na saúde, na educação e na habitação, a desarticulação e a falta de capacidade de resposta são evidentes, basta referir a proliferação das casas de lata sem que nem o governo, nem a Câmara Municipal tenham capacidade de resposta”

Janira Hopffer Almada acusou ainda o Governo e a CMSV de insensibilidade para com a aérea social na ilha de São Vicente, ressalvando que “a desarticulação e a degradação” da capacidade de resposta a nível da saúde, educação e habitação devem-se à “incompetência do MpD em resolver esses problemas.”