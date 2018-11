Trabalhadores em Ribeira das Patas esperam há três meses pelos salários devidos pela CM do Porto Novo

Na sequência de trabalhos prestados em Agosto deste ano à edilidade portonovense, um grupo de trabalhadores em Ribeira das Patas, interior do Porto Novo, esperam à três meses para receberem os seus salários devidos pela Câmara Municipal.

Lourenço Cruz, porta-voz dos trabalhadores adiantou à Inforpress que se trata de “dezenas de operários. Todos chefes de família e que estão a passar por muitas dificuldades à espera que a edilidade portonovense proceda ao pagamento dos seus salários referentes ao mês de Agosto”.

O porta-voz pede que a Câmara Municipal providencie o quanto antes a regularização dos seus salários. “É uma tristeza saber que temos dinheiro por receber e estarmos a passar por dificuldades” avançou.

Esta preocupação já foi levantada, por algumas vezes, por alguns desses trabalhadores em encontros com representantes da autarquia, que diz estar à espera das transferências de verbas por parte do Governo para regularizar a situação com esses trabalhadores.

Face a ocorrência de mais um mau ano agrícola no concelho do Porto Novo, os líderes comunitários das zonas mais afetadas pela seca, têm estado a pedir a reabertura do emprego público.

No entanto presidente da Câmara Municipal do Porto Novo já pediu para o Governo acionar um plano para socorrer as famílias mais infligidas pela seca, com a criação de emprego e apoio aos criadores.