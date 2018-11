Ilha de São Vicente recebe fisiatras portugueses

8/11/2018 15:05 - Modificado em 8/11/2018 15:05

Três especialistas em Medicina Física e Reabilitação do Centro de Medicina de Alcoitão, Portugal, vão estar em São Vicente nos próximos dias e trazem ao país conhecimentos multidisciplinares no âmbito do tratamento dos pacientes com lesões medulares.

Tito Rodrigues responsável pela área de ortopedia do Hospital Baptista de Sousa, sustenta que o tratamento dos pacientes em situação de lesão verto-medulares é uma necessidade há muito sentida.

A ideia segundo o especialista é de que nos próximos dias uma equipa seja constituída, para responder a problemática específica do Hospital Baptista de Sousa. De acordo com o mesmo a implementação da especialidade poderá acontecer de forma gradual.

O responsável pela área da ortopedia, assegura que devidas as necessidades atuais o HBS irá trabalhar para que haja um incremento de relações entre a unidade hospitalar e o centro de medicina de reabilitação de Alcoitão.