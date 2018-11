JÚLIO HERBERT INAUGURA EM DAKAR A SEDE DA COMISSÃO SUB-REGIONAL DAS PESCAS

8/11/2018 01:05 - Modificado em 8/11/2018 01:05

O ministro-adjunto do primeiro-ministro para Integração Regional, Júlio Herbert presidiu esta terça-feira, 6, em Dakar, as cerimónias de inauguração da sede do Secretariado Permanente da Comissão Sub-regional das Pescas (CSRP). O edifício com três pisos, situado no centro da capital senegalesa foi oferecido pelo governo de Macky Sall e financiado pelo Banco Mundial e pela União Europeia, alberga vários serviços dessa instituição que integram países como: Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mauritânia, Guiné-Conacry e Serra Leoa.

Na ocasião, Júlio Herbert lembrou aos presentes a Convenção de 1985 que cria a Comissão Sub-regional das Pescas, a revisão de 2007 que fixa a sua sede em Dakar, e o engajamento do Senegal, desde 1994, altura em que o país assinou com os estados membros um acordo que fixa, entre outras coisas, a disponibilidade de um espaço que acolhe a sede do secretariado permanente da CSRP.

Por isso, o governante cabo-verdiano aproveitou a oportunidade para agradecer, em nome da organização, o governo e o povo senegalês, pela disponibilidade do local para acolher a sede da CSRP. “Este gesto representa a importância que o Senegal atribui ao sector das pescas, enquanto motor de crescimento económico, emprego e segurança alimentar dos países da sub-região”, sublinha o ministro, alertando para o “enorme desafio que o setor ainda enfrenta em virtude da escassez do recurso haliêutico, da prática não sustentável do sector e ao grande flagelo que representa hoje, a pesca ilegal”.

Por isso, continua Júlio Herbert, é necessário a conjugação de esforços de todos os países membros da CSRP para o seu combate, apenas possível dentro de um quadro coordenado e de ação. Ainda assim, exorta aquele governante, os membros da CSRP devem regozijarem-se por possuírem um quadro privilegiado de cooperação e concertação, que ao longo de mais de 30 anos, tem-se revelado importante no reforço da cooperação haliêutica.

“Devido a nossa condição de pais arquipelágico, com uma vasta Zona Económica Exclusiva, o Governo de Cabo Verde tem atribuído uma grande importância à cooperação em matéria de pescas, tendo por isso, eleito nos últimos anos, a economia azul, como prioridade do desenvolvimento do País, apostando no desenvolvimento e gestão sustentável do mar”, remata Júlio Herbert.

“Crescimento Azul»

Deste modo, lembra o ministro para Integração Regional, “o país tem recebido apoios, particularmente da FAO e do Banco Africano de Desenvolvimento, para implementação de iniciativa: ‘crescimento azul’, visando promover uma estratégia nacional e uma abordagem intersectorial, quem tenha em divida conta as diversas dimensões dos ecossistemas aquáticos”.

É neste sentido que, de acordo com o ministro Júlio Herbert, o Governo de Ulisses Correia e Silva adotou a Carta de Engajamento do Crescimento Azul e tem estado a trabalhar na elaboração de um programa para promoção de crescimento azul e de um plano nacional de investimento para a economia azul.

Por seu turno o ministro das Pescas e da Economia Marítima do Senegal, Oumar Gueye, alinhando pelo mesmo diapasão do seu homólogo cabo-verdiano, salienta a importância do setor das pescas na sub-região, para o desenvolvimento socioeconómico e sustentável dos países membros da CSRP. “O Senegal continua fortemente engajado em apoiar a CSRP, para que esta possa desempenhar, cabalmente, as suas funções na promoção, fiscalização e desenvolvimento das pescas, um setor cujos recursos são cada vez mais raros”, afiança Oumar Gueye exortando os países membros da CSRP para a pressão que existe sobre os recursos haliêuticos e a consequente gestão dos mesmos.

Recorde-se que o ministro-adjunto para Integração Regional, Júlio Herbert fez-se acompanhar nesta sua deslocação ao Senegal, do Secretário de Estado-adjunto para Economia Marítima, Paulo Veiga e Iolanda Brites, da Direção Geral dos Recursos Marinhos.

A margem das cerimónias de inauguração da nova sede da CSRP, o governante cabo-verdiano reuniu-se, ainda, com o secretariado permanente e o seu staff para avaliar a situação daquela instituição, relativo a funcionamento e cumprimentos das decisões do último Conselho de Ministros realizado em Feeeton (Serra Leoa), em julho deste ano.

Júlio Herbert que pretender dar uma nova roupagem à politica de integração regional, aproveita, ainda, a sua estada no Senegal para, encontrar-se com alguns presidentes de câmaras, no âmbito de um projeto que está a desenvolver, para a promoção de integração regional a partir do poder local.