Miguel Monteiro: “o PAICV está contra as medidas que visam dotar o país de sistemas sustentáveis de transportes “

8/11/2018 00:47 - Modificado em 8/11/2018 00:47

O Secretário-geral do Movimento para a Democracia (MpD) reafirma que o concurso de concessão de linhas de transportes marítimos inter-ilhas, foi transparente e que nenhum armador nacional foi impedido de participar. Miguel Monteiro reagiu as declarações da presidente do PAICV que acusou o executivo de excluir “de forma ostensiva os armadores nacionais desse concurso, entretanto, vencido por uma empresa estrangeira. Considerou que, essas declarações, estão na linha do “bota abaixo” de todas as medidas de reformas que o Governo vem implementado e na linha de suspeições.

“Temos uma oposição negativista e sem credibilidade, que aposta na criação de um sentimento anti-estrangeiros e que definiu desde muito cedo que iria tentar fazer vida negra ao Governo, sem apresentar alternativas de políticas”.

O secretário-geral do MpD adiantou que é preciso lembrar que as grandes dificuldades no sector dos transportes foram criadas pelos governos do PAICV durante os seus 15 anos de mandato.

“Hoje na oposição, posiciona-se contra todas as medidas que visam dotar o país de sistemas sustentáveis de transportes quer no sector aéreo, quer marítimo”

Fonte : Inforpress