São Vicente: Orçamento de Estado para 2019 prevê importantes investimentos no sector da Saúde

7/11/2018 23:51 - Modificado em 7/11/2018 23:51

O Orçamento de Estado de 2019, financiará 182 milhões de escudos para a área da saúde em São Vicente, sendo que uma verba de 50 milhões de escudos será alocada para o arranque do Centro de Hemodiálise de São Vicente, que vai servir pacientes renais de região norte do país.

Esse montante, segundo a Inforpress, faz parte de um pacote de 182 milhões de escudos que será destinado à área da saúde, em São Vicente, dos quais 79 milhões serão destinados à construção do Centro Ambulatório do Hospital Baptista de Sousa e 53 milhões de escudos para a reabilitação dos serviços de saúde da Ribeira de Vinha.

Em Maio deste ano, o Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, anunciou que o Centro de Diálise do Mindelo, na ilha de São Vicente, iria começar a funcionar em 2019. De acordo com a mesma fonte, Arlindo do Rosário disse ainda que o centro, que ficará sediado no Hospital Baptista de Sousa, vai “responder à demanda e mitigar os custos sociais conexos com as evacuações dos doentes para a Praia” e possibilitará “ter os doentes mais próximos das suas famílias, seus lugares de trabalho e sua vida social”.

O Orçamento de Estado para 2019 ainda prevê para São Vicente, investimentos públicos para o Terminal de Cruzeiros, em cerca de 639 milhões de escudos, além da criação, segundo o Governo, das condições para “afirmação de São Vicente como região pivot da plataforma marítima”, dando continuidade aos trabalhos de planeamento da Zona Económica Especial para a Economia Marítima e mobilização do investimento privado estrangeiro.

O Fundo de Financiamento Municipal, do Ambiente, do Turismo e da Manutenção Rodoviária, irá contemplar em 2019 o Município de São Vicente com uma transferência de 373 milhões de escudos.

O OE prevê ainda investimentos no âmbito do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA), no montante de 307 milhões de escudos, e investimentos no sector empresarial do Estado, em cerca de 695 milhões de escudos, nomeadamente na ASA, na Electra, na Enapor e na Rádio Televisão Cabo-Verdiana (RTC).