Turismo em Santo Antão ganha novos mercados para satisfação dos operadores

7/11/2018 16:00 - Modificado em 7/11/2018 16:03

O Turismo em Santo Antão, que tem como principal mercado emissor a França, com a vinda à ilha de 11 mil turistas franceses/ano, está a ganhar novos mercados, sobretudo no leste europeu, para satisfação dos operadores.

De acordo com a Inforpress alguns operadores turísticos, dizem constatar, com agrado, a chegada, nesta época alta, de vários grupos de turistas vindos da Alemanha, mas, também de países do leste do velho continente, facto que comprova que o turismo em Santo Antão, está a ganhar novos mercados.

“É só ir todos os dias ao caís do Porto Novo e ver a quantidade de turistas de países como a Checoslováquia, Eslovénia, mas também da Alemanha, que chega a Santo Antão nesta época alta a procura do turismo da natureza” disse Sandra Pereira, da agência Atlantur a Inforpress.

No entanto alertou para a necessidade de uma maior fiscalização da atividade turística em Santo Antão, para pôr cobro a concorrência desleal, que ainda afeta esse sector, nesta região.

Segundo o Governo de Cabo Verde a ilha de Santo Antão, esta na “linha de frente” a nível nacional, no que toca ao turismo do Trekking, facto este que faz com que a ilha seja muito procurada nesta altura do ano, para caminhadas em trilhas em busca da natureza.

De destacar que a ilha recebeu entre os meses de Outubro e Maio de 2017, época alta do turismo, cerca de 26 mil turistas, registando um crescimento de 23,8% em relação a 2016.

