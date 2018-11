Sal : Polícia Judiciária detém indivíduo acusado de VBG

7/11/2018 15:56 - Modificado em 7/11/2018 15:56

A Polícia Judiciária do Sal, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), deteve, na segunda-feira, 05, fora de flagrante delito, na localidade de Chã de Fraqueza, Espargos, um indivíduo, do sexo masculino, de 34 anos, suspeito da prática, de três crimes de Violência Baseada no Género.

Segundo a PJ o suspeito é acusado de reiteradamente agredir verbalmente e fisicamente a sua ex-companheira, entre Agosto e e Outubro deste ano.

O suspeito que se encontra preso, será presente na tarde desta quarta-feira, 07, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial detido e aplicação de medidas de coação pessoal.