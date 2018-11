Ministério da Saúde realiza campanha nacional de vacinação contra sarampo e rubéola

O Ministério da Saúde, em coordenação com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e com apoio de diversos parceiros, realiza, a partir desta quarta-feira, 07 de Outubro, em todo o país, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a rubéola.

Todas as crianças com idade entre os nove meses e os cinco anos que vivam em Cabo Verde vão ser vacinadas contra o sarampo e a rubéola. A campanha começa esta quarta-feira e prolonga-se durante uma semana. Decorrerá nos jardins infantis, escolas e nos diversos postos fixos montados (Unidades Sanitárias) em todas as localidades, com vista a atingir o maior número possível do grupo alvo ou seja 44.850 crianças. A Mobilização Social para a adesão massiva da população conta com o apoio de Professores, Lideres Comunitários, Órgãos de Comunicação Social e a sociedade em geral.

O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e os parceiros de implementação, apelam aos país, cuidadores e a todos os intervenientes sociais a engajarem-se e apoiarem na mobilização da comunidade, de modo a que todas as crianças dos nove meses e antes de completar cinco anos, possam beneficiar destas importantes intervenções.

O sarampo e a rubéola são doenças virais altamente contagiosas que podem causar complicações graves, incluindo a morte. O sarampo causa febre, erupção da pele, tosse, corrimento nas narinas e vermelhidão nos olhos. As complicações podem incluir infeção nos ouvidos, diarreia, pneumonia, danos no cérebro e morte. A rubéola geralmente causa uma doença relativamente leve em crianças.

A Organização Mundial da Saúde recomenda aos Estados membros para acelerarem as actividades de controlo e eliminação do Sarampo e da Rubéola, bem como a introdução da vacina contra a Rubéola. Uma recomendação já seguida por Cabo Verde.